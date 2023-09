Sentyarbda bu iki bürcü çətin günlər gözləyir

Onların münasibətləri dağılacaq, çünki onlar sadəcə olaraq xəyanəti bağışlaya bilmirlər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar sentyabrın şəxsi həyatları baxımından ölümcül olacağı iki bürcün adını çəkiblər.

Adətən sakit və ailə yönümlü Xərçənglər daha ifadəli partnyorlar seçirlər. Bu, onların əsas problemidir. Başlanğıcda bir tapmaca kimi bir insanla razı deyilsinizsə, o zaman başqa bir tərəfdaş axtarmaq barədə düşünməlisiniz. Amma sən qorxaq adam deyilsən, ona görə də xoşbəxt ailə qura biləcəyini sübut etməyə çalışırsan.



Ancaq unutmayın ki, hər kəs evdə oturmağa və yalnız münasibətlər üzərində işləməyə hazır deyil. Çox güman ki, sevgiliniz cansıxıcı ola bilər və nəticədə enerji mənbəyi tapa bilərsiniz. Günlərin birində bu haqda məlumat ala bilərsiniz. Qalmaqal, təəssüf ki, ayrılığa çevriləcək.

Əqrəb

Əqrəb - hər şeyə icazə verildiyinə inanan çox emosional bir bürcdür. Yalnız onlar tamamilə istədiklərini edə bilərlər və hər kəs onlara tabe olmalıdır. Əqrəblərin bu davranışı nəticə etibarı ilə tərəfdaşları ilə münaqişələrə səbəb olur.

Sentyabr ayında oxşar vəziyyətin təkrarlanması ehtimalı yüksəkdir ki, bu da sizin əhəmiyyətli digərinizin qəzəbinə və sizi tərk etməsinə səbəb olacaq. Onu geri qaytarmaq son dərəcə çətin olacaq, çünki əvvəlcə xarakterinizi dəyişməli olacaqsınız.

