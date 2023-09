Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva estetik əməliyyat etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xanəndə gözünün üstündəki artıq əti kəsdirib, gözlərini dartdırıb və altındakı qırışlardan xilas olub.

"1 aydır əməliyyat olundum. Həkimə dedim ki, gözümün altında və üstündə dəyişiklik etsin", - deyə Elnarə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.