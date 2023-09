"Space X" şirkətinin qurucusu İlon Mask Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə bir sıra məsələlər müzakirə edilib. Ərdoğan Maskı "Teknofest" festivalına dəvət edib.

Görüş zamanı həmçinin Ərdoğanla Mask arasında maraqlı dialoq baş tutub. O, İlon Maskın oğlu X Æ A-12 Maska top hədiyyə edib və onunla zarafatlaşıb.

Ərdoğan: O, topla yaxşıdır? Bəs həyat yoldaşın haradadır?

Elon Musk: Biz ayrı yaşayırıq. Oğluma baxıram.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.