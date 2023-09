Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda yeni təyinat olub.

Metbuat.az "Azxeber.com"a istinadla xəbər verir ki, Hüseyn Məmmədov AQTİ sədrinin müşaviri təyin edilib.

Hüseyn Məmmədov bu vəzifəyə qədər Azərbaycan Turizm Bürosunun Regional İnkişaf bölməsinin müdiri, Dövlət Turizm Agentliyinin baş məsləhətçisi, Turizm Könüllüləri Təşkilatının sədri, Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının Baş katibi və bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarında rəhbər vəzifələrdə çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.