Güləş üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Hacı Əliyev dünya çempionatının 1/4 finalında Ermənistan idmançısı Vazgen Tevanyanla üz-üzə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma qalmaqalla yadda qalıb.

Belə ki, görüşün sonlarına yaxın idmançılar bir-birinə hücum çəkib. Hakimlər və məşqçilər heyəti onları sakitləşdirə bilib.

