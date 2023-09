Draksler bu klubla müqavilə imzaladı

Alman futbolçu Julian Draksler Qətərin "Əl Əhli" komandası ilə 2 illik müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubdan açıqlama verilib. Bildirilir ki, PSJ-də çıxış edən 29 yaşlı futbolçu ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Məlumatda Draksklerin məvacibinin detalları ilə bağlı ətraflı açıqlama verilməyib.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm "Benfika"ya icarəyə verilən Draksler bütün turnirlərdə 18 matçda meydana çıxıb və 2 qol vurub. Bundan əvvəl Qətərin “Əl Arabi” komandası PSJ-nin futbolçusu Marko Verrattini transfer edib.

