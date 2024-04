İngiltərə Çempionşipində cari mövsümün başa çatmasına bir tur qalmış 97 xalla çempionluğu təmin edən “Lester Siti” komandası rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “tülkülər” 8-ci dəfə aşağı liqanın qalibi olmaqla, daha əvvəl 7 dəfə bu uğuru qazanan “Mançester Siti”ni üstələyiblər. Çempionşip tarixində “Norviç”, “Sanderlend” və “Şeffild Uensdey” isə hərəyə 5 dəfə çempionluq sevinci yaşayıblar.

Lester klubu 1 illik fasilədən sonra Premyer Liqaya vəsiqə qazanıb.

