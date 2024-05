​Arda “Real”ın ona verdiyi vədi açıqladı

Arda Güler "Real Madrid"ə transfer prosesindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, türk futbolçu “Real”ın ona Luka Modriçin varisi olacağını deyib. “Real” Ardaya lahiyə vəd edib. "Mən tətildə olanda atam mənə zəng edib dedi: "Real" səni istəyir". Mən çox həyəcanlı idim. Bu mənim uşaqlıq arzum idi. Ona görə də seçimimə arxayın idim. “Real”dan “Fənərbaxça”ya 17,5 milyon avrodan bir qədər çox pul ödəməsini istədik. Onlar razılaşdılar”- Arda deyib.

Qeyd edək ki, Arda "Real"da 8 oyunda 2 qola imza atıb.



