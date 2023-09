Ermənistan Silahlı Qüvvələri birləşmələrinin Xankəndi-Xocalı yolunun yaxınlığında yerləşən 4-cü piyada briqadası vurulub.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı görüntüləri Caliber yayıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

