Xocalı rayonu və Qırmızı Bazar istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin döyüş mövqeləri, uzunmüddətli atəş nöqtələri, döyüş vasitələri və hərbi təyinatlı obyektləri bölmələrimizin sərrast atəşi nəticəsində məhv edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan MN məlumat yayıb:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.