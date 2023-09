"Ermənistan sərhədində sakitlikdir. Ermənistan münaqişədə iştirak etmir".

Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan canlı yayımda çıxışında deyib. O, qeyd edib:

"Ermənistan Qarabağdakı hərbi münaqişəyə cəlb olunmayıb. Bizi hərbi münaqişəyə sürükləmək cəhdləri qəbuledilməzdir".

