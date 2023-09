Qarabağda lokal antiterror tədbirlərinin başlaması ilə bağlı 4 qurum birgə brifinq keçirir.

Brifinqdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mətuat xidmətinin rəisi Tamerlan Rəhimov, Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəis əvəzi Elşad Hacıyev, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat mərkəzinin rəisi Avtandil Abbasov, Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətinin böyük prokuroru Kənan Zeynalov iştirak edir.

Metbuat.az brifinqdən görüntüləri təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.