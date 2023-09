Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan BMT Baş Assambleyasının 78-ci sessiyasında Qarabağın Azərbaycanın ərazisi olduğunu bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident sessiya zamanı bildirib ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır.

