Xocalının Pirlər, Xanabad, Əsgəranın Ağbulaq, Naxçıvanlı, Xocavəndin Cütcü və Ağdərənin Canyataq kəndlərindən mülki erməni əhalisi təxliyə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qondarma rejimin “Ombudsmanı” məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.