Yunanıstanın Baş naziri Kiriakos Miçotakis yaxın zamanda Türkiyəyə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN-nin sözçüsü "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat verib.

O qeyd edib ki, səfərə hazırlıq çərçivəsində Türkiyə və Yunanıstanın xarici işlər nazirləri bu gün Londonda görüş keçirib.

