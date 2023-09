Xaricdə doktorantura təhsilinə dair sənəd verənlərin nəzərinə

“2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində xaricdə doktorantura təhsili üçün sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, sənəd qəbulu 30 sentyabr saat 23:59-da başa çatacaq.

Proqrama müraciət üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı, elana dair ətraflı məlumat və qeydiyyat linki müvafiq keçidlərdən əldə oluna bilər.

Əlavə sual yarandığı zaman FAQ/MVS və ya [email protected] mail ünvanına müraciət edə bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.