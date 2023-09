Erməni SQ Qarabağdakı əhalini məcburi silahlandırır - MN

“Beynəlxalq ictimaiyyətdə yanlış fikir formalaşdırmaq məqsədilə qarşı tərəfin özləri tərəfindən planlı şəkildə bu kimi cinayətləri həyata keçirməsi və bununla Azərbaycanı ittiham etməsi istisna edilrmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi polkovnik Anar Eyvazov deyib.

O qeyd edib ki, döyüş sursatları tükənən erməni silahlı qüvvələri Qarabağ İqtisadi Rayonunda yaşayan dinc əhalini məcburi silahlandıraraq onları döyüş mövqelərinə cəlb etməyə cəhd edirlər.

