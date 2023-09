"Hörmətli Ermənistan və Qarabağ "rəhbər"liyi, danışıqlara gedin, qərar verməkdən qorxmayın. Gedin və Azərbaycan tərəfi ilə danışıq aparın".

Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri separatçı jurnalist Tatul Akopyan deyib. O bildirib ki, Azərbaycan Ordusu müdafiə xəttini yarıb:

"Onlar indi Xocavənd və Əsgəran istiqamətində irəliləyirlər".

