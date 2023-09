Nazirlər Kabineti “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın 2023–2024-cü illər üzrə Təfsilatlı Tədbirlər Planı”nı təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni sərəncam imzalayıb.

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Prezidentin Naxçıvandakı səlahiyyətli nümayəndəliyi və muxtar respublikanın Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

