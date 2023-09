"Qarabağ, bitdi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu erməni əsilli Rusiya jurnalisti və televiziya aparıcısı, Rusiyanın RT kanalının baş redaktoru Marqarita Simonyan özünün sosial media hesabında qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.