Xəbər verdiyimiz kimi, Xalq rəssamı Tahir Salahovun qızı rəssam Alagöz Salahova vəfat edib.



Metbuat.az "Bizim.Media"ya istinadla xəbər verir ki, rəssam və heykəltəraş Aydan Salahova sosial şəbəkə hesabında 70 yaşında dünyasını dəyişən böyük bacısı ilə bağlı paylaşım edib.



Alagözün fotosunu səhifəsində yayımlayan Aydan onun doğum və vəfat etdiyi tarixi qeyd edərək “Parlaq, gözəl, nurlu, rəqs edən, sevən...” şərhini yazıb.



Qeyd edək ki, Xalq rəssamının mərhum qızı sabah torpağa tapşırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.