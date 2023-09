Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Ordumuzun Qarabağ iqtisadi rayonunda keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələri birləşmələrinin 90-dan artıq döyüş mövqeyi, eləcə də bir neçə strateji əhəmiyyətli yüksəklik Silahlı Qüvvələrimizin nəzarətinə keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Bez Termozov” Teleqram kanalı Ordumuzun nəzarətə götürdüyü ərazilərlə bağlı xəritə hazırlayıb.

Həmin xəritəni təqdim edirik:

