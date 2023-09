"Yaxın günlərdə Azərbaycan bayraqları..." - Sergey Makrovdan AÇIQLAMA

“Qarabağda hərbi əməliyyatlar dayandırıldı, erməni hərbi birləşmələri silahlarını təslim edərək Azərbaycan Ordusu və Rusiya sülhməramlılarının yaratdığı humanitar dəhlizlər vasitəsilə bölgəni tərk edirlər. Erməni hərbi birləşmələri yüzlərlə itki verib”.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən bildirir ki, bu sözləri Rusiya Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Sergey Markov bildirib. Rusiyalı politoloq dünən başlayan və bu gün başa çatan antiterror əməliyyatını İrəvan üçün "əsl dərs" adlandırıb. O, separatçılarının öz əməllərinin cəasını çəkdiklərini bildirib.

Rusiyalı analitik cəmi 1 gün çəkən antiterror əməliyyatı ilə "Qarabağ düyünü"nün çözüldüyünü bildirib:

“Yaxın günlərdə Azərbaycanın bayraqları Qarabağın bütün şəhərlərində dalğalanacaq. İldırım sürətli lokal antiterror tədbirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev üçün tam uğurla başa çatdı”.

