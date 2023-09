"Bölgəmizdə yeni vəziyyətin yaranması labüddür" - Prezident

"Antiterror tədbirləri yüksək peşəkarlıqla, dəqiqliklə elə aparıldı ki, mülki əhali zərbə altına düşmədi, mülki infrastruktura zərər vurulmadı. Ancaq düşmən mövqeləri, onların silahları, texnikaları məhv edildi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bildirib.

Bölgəmizdə yeni vəziyyətin yaranmasının labüd olduğunu diqqətə çatdıran dövlətimizin başçısı qeyd edib: “Çünki kriminal xunta rejimi təslim olandan sonra artıq bu gərginlik mənbəyi, bu zəhər yuvası artıq tarixdə qalır və Qarabağda yaşayan erməni əhalisi də nəhayət rahat nəfəs ala bilər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.