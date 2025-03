Türkiyə Superliqasının 29-cu turunda "Bodrumspor" "Fənərbaxça"nı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb. "Fənərbaxça" "Bodrumspor"la matçda 4:2 hesabı ilə qələbə qazanıb.

"Sarı-lacivərdlilər" Superliqa lideri "Qalatasaray"la xal fərqini 6-ya endirib.

