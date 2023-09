Payızın ortasında bu bürclər pula-pul deməyəcək

2023-cü ilin payız ulduz falı bürc nümayəndələrinə aktiv və hadisələrlə dolu bir dövr vəd edir. Kimsə həyatını dəyişdirə, təkmilləşə biləcək...

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar payızın ortalarına qədər maddi vəziyyəti xeyli yaxşılaşacaq bürcləri adlandırıblar. Bəxtəvərlərin siyahısını kim düşüb?



Qoç

Çoxlu xərclər olacaq, çünki müxtəlif unudulmuş və ya gözlənilməz xərclər ortaya çıxacaq - diş həkiminə səfərdən dostlara hədiyyələrə qədər. Ancaq eyni zamanda, maliyyə ilə hər şey yaxşı olacaq və bütün xərclər üçün vəsait olacaq.



Üstəlik, oktyabr ayında bonus ola bilər və ya kimsə köhnə borcunu ödəyəcək. Bu vəsaitləri zinət əşyalarına və əyləncələrə xərcləməməyə çalışın.



Şir



Payızın ortası büdcənizi və maliyyə vərdişlərinizi nəzərdən keçirmək üçün yaxşı vaxt olacaq. Məsələni çox ciddi qəbul edin - büdcə, plan hazırlayın, dostlarınız və ailənizlə müzakirə edin.

Gəlirinizi necə artırmaq və xərcləri azaltmaq barədə çox fərqli fikirləriniz olacaq. Həm də - müzakirə zamanı, həqiqətən ehtiyacınız olan şey üçün vəsaiti haradan əldə etmək sualına cavab tapacaqsınız.



Tərəzi

Oktyabr və ümumiyyətlə, bu ayın ikinci yarısı yeniləmə üçün ən yaxşı vaxtdır. Çox vacib və zəruri bir şey almaq üçün vəsait ayırın. Böyük məbləğdə pul xərcləməkdən qorxmayın, çünki bu ay heç ağlınıza belə gətirmədiyiniz gəlirləri yaşayacaqsınız.



Gəlir bütün xərclərinizi tamamilə ödəyəcək və hələ də ərköyünlük və əyləncə üçün bir az qalıb.



Balıq



Bəlkə də yeni qadcet, çanta və ya isti sviter almaq planlarınızın bir hissəsi deyildi. Ancaq bu alışlar payızın ortalarında mütləq zövq gətirəcək və sizi ruhlandıracaq.

Gözlənilməz xərclərdən narahat olmaq lazım deyil - yaxın gələcəkdə işdə və ya biznesdə işlər gözlədiyinizdən də yaxşı olacaq. Buna görə də, özünüzə xərcləmək büdcədə boşluq yaratmayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.