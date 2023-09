Penitensiar Xidmətin rəis müavini general-mayor Məhərrəm Qafarov vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə müvafiq əmr imzalanıb.

Digər əmr ilə polkovnik Nofəl Əsədov Xidmət rəisinin müavini təyin edilib.



