Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə tezliklə növbəti görüşün keçirilməsi barədə razılıq əldə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının açıqlamasında deyilir.

