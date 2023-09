Türk klublarının bugünkü oyunlarına necə baxaq? - TV AFİŞA

Bu gün Avropa Liqasında və Konfrans Liqasının qrup mərhələsinin 1-ci turuna keçiriləcək oyunlara Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya telekanalları vasitəsi ilə açıq yayımla baxmaq mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmalar aşağıda adları qeyd olunan kanallar vasitəsi ilə birbaşa nümayiş etdiriləcək:

AZƏRBAYCAN

"CBC Sport"

20:45. "Qarabağ" - "Molde" (Norveç) - Avropa Liqası

23:00. "Brügge" (Belçika) - "Beşiktaş" (Türkiyə) - Konfrans Liqası

"İctimai TV"

23:00. "Ayaks" (Niderland) - "Marsel" (Fransa) - Avropa Liqası

TÜRKİYƏ

TV 8.5

20:45. "Fənərbaxça" (Türkiyə) - "Norşelland" (Danimarka) - Konfrans Liqası

EXXEN

20:45. "Fənərbaxça" (Türkiyə) - "Norşelland" (Danimarka) - Konfrans Liqası

23:00. "Brügge" (Belçika) - "Beşiktaş" (Türkiyə) - Konfrans Liqası

RUSİYA

"Matç TV"

20:45. LASK (Avstriya) - "Liverpul" (İngiltərə) - Avropa Liqası

23:00. "Ayaks" (Niderland) - "Marsel" (Fransa) - Avropa Liqası

"Futbol 1"

20:45. "Şerif" (Moldova) - "Roma" (İtaliya) - Avropa Liqası

23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Betis" (İspaniya) - Avropa Liqası

"Futbol 2"

20:45. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Vilyarreal" (İspaniya) - Avropa Liqası

23:00. "Vest Hem" (İngiltərə) - "Baçka-Topola" (Serbiya) - Avropa Liqası

"Futbol 3"

20:45. "Genk" (Belçika) - "Fiorentina" (İtaliya) - Konfrans Liqası

23:00. "Atalanta" (İtaliya) - Rakov" (Polşa) - Avropa Liqası

