Türk klublarının bugünkü oyunlarına necə baxaq? - TV AFİŞA

Bu gün Avropa Liqasında və Konfrans Liqasının qrup mərhələsinin 1-ci turuna keçiriləcək oyunlara Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya telekanalları vasitəsi ilə açıq yayımla baxmaq mümkün olacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmalar aşağıda adları qeyd olunan kanallar vasitəsi ilə birbaşa nümayiş etdiriləcək:
AZƏRBAYCAN
"CBC Sport"
20:45. "Qarabağ" - "Molde" (Norveç) - Avropa Liqası
23:00. "Brügge" (Belçika) - "Beşiktaş" (Türkiyə) - Konfrans Liqası
"İctimai TV"
23:00. "Ayaks" (Niderland) - "Marsel" (Fransa) - Avropa Liqası
TÜRKİYƏ
TV 8.5
20:45. "Fənərbaxça" (Türkiyə) - "Norşelland" (Danimarka) - Konfrans Liqası
EXXEN
20:45. "Fənərbaxça" (Türkiyə) - "Norşelland" (Danimarka) - Konfrans Liqası
23:00. "Brügge" (Belçika) - "Beşiktaş" (Türkiyə) - Konfrans Liqası
RUSİYA
"Matç TV"
20:45. LASK (Avstriya) - "Liverpul" (İngiltərə) - Avropa Liqası
23:00. "Ayaks" (Niderland) - "Marsel" (Fransa) - Avropa Liqası
"Futbol 1"
20:45. "Şerif" (Moldova) - "Roma" (İtaliya) - Avropa Liqası
23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Betis" (İspaniya) - Avropa Liqası
"Futbol 2"
20:45. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Vilyarreal" (İspaniya) - Avropa Liqası
23:00. "Vest Hem" (İngiltərə) - "Baçka-Topola" (Serbiya) - Avropa Liqası
"Futbol 3"
20:45. "Genk" (Belçika) - "Fiorentina" (İtaliya) - Konfrans Liqası
23:00. "Atalanta" (İtaliya) - Rakov" (Polşa) - Avropa Liqası