BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qarabağla bağlı müzakirələrin keçirildiyi iclas başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müzakirələrdə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov iştirak edib.



İclasda Azərbaycana qarşı heç bir qərar və qətnamə qəbul edilmədi.

***

