Nüfuzlu ədəbiyyat mükafatı olan "Buker"in qısa siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az mükafatın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, siyahıda 6 əsər yer alıb.

Sarah Bernstein "Study for Obedience"

Jonathan Escoffery "İf İ survie you"

Paul Harding "This other eden"

Paul Lynch "Prophet Song"

Chetna Maroo "Western lane"

Paul Murray "The bee sting"

