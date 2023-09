BMT TŞ-də Qarabağla bağlı keçirilən iclas bitib.

Metbuat.az bildirir ki, iclasda Rusiya nümayəndəsinin "Xankəndi" sözünü işlətməsi ermənilərin qəzəbinə səbəb olub. Onlar bildiriblər ki, Ararat Mirzoyan Rusiya nümayəndəsinin çıxışı zamanı zalı tərk etməli idi.

Qeyd edək ki, iclasda Azərbaycan XİN rəhbəri Ceyhun Bayramov iştirak edib. İclas Azərbaycana qarşı heç bir qərar və qətnamə qəbul edilmədən yekunlaşıb.

