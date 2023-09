Bakıda özünə iynə vuran həkim şoka düşərək ölüb.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 1996-cı il təvəllüdlü Əlizadə Qəmbər Dilavər oğlu özünə antibiotik vurub.

İynənin əks təsirindən həkim işləyən Qəmbər Əlizadə şok vəziyyətinə düşüb.

Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

