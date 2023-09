ABŞ Çinin öhdəsinən gəlmək istəyirsə bunu etməlidir - Stoltenberq

ABŞ Çinin öhdəsinən daha asan gəlmək istəyirsə əvvəlcə Ukraynanın müharibədə qalib gəlməsini təmin etməlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq belə deyib. Yens Stoltenberq Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 78-ci Baş Assambleyası çəçrivəsində Xarici Əlaqələr Şurasının təşkil etdiyi paneldə iştirak edib. Şimali Amerika və Avropa regionlarının qlobal təhdidlərlə üzləşdiyini deyən Stoltenberq NATO-nun Avstraliya, Yeni Zelandiya və Yaponiya kimi ölkələrlə ortaqlıq qurduğunu, lakin bu, hərbi alyansın orada genişlənəcəyi anlamına gəlmədiyini bildirib.

"NATO regional ittifaq olaraq qalacaq. Bu o deməkdir ki, NATO Şimali Amerika və Avropanın ittifaqı olaraq qalacaq. Əgər genişlənmə olacaqsa, Avropa ölkələri ilə olacaq. NATO qlobal kollektiv müdafiə təşkilatı olmayacaq" - Stoltenberq deyib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.