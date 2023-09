Özünü bank adından təqdim edən dələduzlara və sizdən bank məlumatlarınızı tələb edən şəxslərlə fərdi məlumatlarınızı bölüşməyin.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elektron Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb.

Təlimatla videodan tanış ola bilərsiniz.

