Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrının quruluş hissə müdiri Oktay Abbasova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Oktay Abbasovun qızı 43 yaşlı İlahə Abbasova vəfat edib. Onun qan xərçəngindən dünyasını dəyişdiyib bildirilib.

Qeyd edək ki, İ.Abbasova mərhum Xalq artisti, aktyor Ələddin Abbasovun nəvəsidir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.