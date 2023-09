Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Məsləhətçisi Cozep Borell Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Borel və Hakan Fidanın müzakirə etidiyi məsələlər arasında Qarabağ da olub.

Belə ki, Fidan Aİ rəsmisi ilə Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib.

