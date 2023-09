Sumqayıtda itkin düşən 12 yaşlı oğlan tapılıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, yeniyetmə Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən tapılıb.

O, ailəsinə təhvil verilib.

