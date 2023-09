Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Baş Assambleyasının 78-ci sessiyası çərçivəsində Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov arasında görüş başlayıb.

Metbuat.az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova özünün telegram kanalında bildirib.

Diplomat qeyd edib ki, danışıqlar rəsmi Bakının Qarabağda Rusiya sülhməramlılarının ölümünə görə üzrxahlıq etməsi ilə başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.