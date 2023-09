Faciəvi şəkildə vəfat edən qız Qarabağda şəhid olan polisin sevgilisi imiş - İDDİA

Sentyabrın 22-də Xırdalanda Qasımzadə Arzu Kamal qızının intihar etməsinin əsas səbəbi hələ ki açıqlanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lent.az-ın gün ərzində apardığı araşdırma zamanı isə yeniyetmə qızın həyatına qəsd etməsinə əsas səbəb kimi bir versiya irəli sürülüb.

İddialara görə, Arzu Qasımzadə bir neçə gün öncə Qarabağda şəhid olan polis əməkdaşlarından birinin sevgilisi olub.

Qeyd edək ki, yeniyetmə özünü atarkən əlində olan qutu açılaraq tökülüb. Həmin qutudan sevgi məktubları ətrafa dağılıb. Məhz bu səbəbdən Arzu Qasımzadənin şəhid polislərdən biri ilə sevgili olması ehtimalı daha inandırıı görünür.

