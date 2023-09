Ceyhun Bayramov BMT Baş katibinin müavini ilə görüşdü

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 78-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının (UNAOC) ali nümayəndəsi Migel Angel Moratinos ilə görüşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Görüşdə, Azərbaycan və UNAOC arasında əməkdaşlıq məsələləri, habelə bölgədə mövcud vəziyyət müzakirə olunub.

Nazir Ceyhun Bayramov, ölkəmizlə UNAOC arasında mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi istiqamətində faydalı əməkdaşlıq gündəliyinin mövcudluğundan məmnunluqla bəhs edərək, bu xüsusda həyata keçirilmiş birgə layihələrin, o cümlədən Bakı prosesi çərçivəsində təşkil olunan Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun əhəmiyyətini qeyd edib. Müxtəlif beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə həyata keçirilən bu layihənin növbəti ildə də uğurla reallaşdırılacağına dair inam ifadə olunub.

UNAOC-un Dostlar Qrupunun fəal üzvlərindən biri olan ölkəmizin bu platforma çərçivəsində əməkdaşlığa, xüsusilə tolerantlıq, mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun təşviqində maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsinə dəstək göstərilməsinə hazır olduğu bildirilib.

Post-münaqişə dövründə bölgədə mövcud vəziyyət, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesi, o cümlədən Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli sakinlərin cəmiyyətimizə reinteqrasiyası istiqamətində atılan addımlardan geniş bəhs olunub. Xüsusilə, erməni sakinlərin reinteqrasiya prosesinin qarşısında duran ən böyük maneələrdən biri olan qanunsuz erməni silahlı qüvvələrinin mövcudluğuna tərəfimizdən aparılan antiterror tədbirləri nəticəsində son qoyulduğu, erməni sakinlərlə dialoqun bərpa edildiyi diqqətə çatdırılıb.

Ali nümayəndə Migel Angel Moratinos, UNAOC-un öz multikulturalizm modeli ilə mədəniyyətlərarası dialoq üzrə nümunəvi ölkələrdən hesab olunan Azərbaycanla əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsində maraqlı olduğunu diqqətə çatdırıb. Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli sakinlər ilə reinteqrasiya prosesinin irəlilədilməsinin məmnunluq doğurduğu qeyd olunub.

Görüş zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

