Naxçıvan Şəhər Təhsil Şöbəsinə yeni müdir təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil nazirinin müavini, nazirin səlahiyyətlərini icra edən Ovni Muradov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Təhsil Nazirliyinin sektor müdiri Gülxanım Orucova müvəqqəti olaraq Təhsil Şöbəsinin müdiri təyin edilib.

