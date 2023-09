Fransanın Ermənistandakı səfiri Olivier Dekotini cümə günü İran səfiri Mehdi Sübhani ilə görüşüb.



Metbaut.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Ermənistandakı Səfirliyinin “X” hesabında məlumat verilib.

Görüşdə Ermənistanda və bölgədə baş verən son hadisələr və iki ölkə arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib, fikir mübadiləsi aparılıb.

