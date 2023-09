Tezliklə Bakıda “Qalatasaray” Futbol Klubunun rəsmi fan-şopu açılacaq.

Metbuat.az "Sporinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu layihə İstanbul təmsilçisinin “Qarabağ” ilə əməkdaşlığı çərçivəsində gerçəkləşəcək.

“Qarabağ” klubundan saytımıza verilən xəbərə görə, fan-şop “Park Bulvar”da yerləşəcək.

Artıq onun üçün ticarət mərkəzində müvafiq yer də ayrılıb. Fan-şopda klubun orijinal formaları, atributları satışda olacaq.

Fan-şopun yaxın 1 ay ərzində fəaliyyətə başlayacağı gözlənilir.

