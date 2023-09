İTV-nin əməkdaşı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ bölgəsində həyata keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri zamanı separatçılardan təmizlənən döyüş mövqelərinin birində olub.

Onun sözlərinə görə, bu ərazinin separatçılardan təmizlənməsindən sonra Xankəndi tam müşahidə altındadır.

İTV-nin həmin döyüş mövqeyindən videosunu təqdim edirik:

