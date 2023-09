"Cüzi də olsa yaxşılıq var" - Paşayevanın qardaşı DANIŞDI

Millət vəkili Qənirə Paşayevanın vəziyyəti ilə bağlı onun qardaşı Hüseyn Paşayev də açıqlama verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, H.Paşayev jurnalistlərə təşəkkür edib:

“Əvvəlcə onu deyim ki, Qənirə xanımın müalicəsi dövlətimizin, şəxsən Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın şəxsi nəzarətindədir. Bacımın vəziyyəti pisləşdiyi andan Heydər Əliyev Fondunun bir çox əməkdaşı burda olub. Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru, Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov da burda idi və həkimlərə müəyyən tapşırıqlar verildi. Cüzi də olsa yaxşılıq var, hamımız dua edək ki, Qənirə xanım tezliklə sağlamlığına qovuşsun. Ölkə rəhbərliyinə, gələnlərin hamısına ailəmiz adından təşəkkür edirik”.

