Aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızı efirə qayıdacağı günü açıqlayıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, yay tətilinə yollanan aparıcı sentyabrın 25-dən yenidən tamaşaçıların qarşısına çıxacağını bildirib.

Xoşqədəm "Səni axtarıram" proqramının yeni mövsümdə də ARB kanalında yayımlanacağını qeyd edib.

