Azərbaycanın tanınmış xanəndəsi, Prezident təqaüdçüsü Pərviz Qasımov “Dubai pro 2023” adlı Böyük Dəbilqə turnirində Azərbaycanı finala çıxarıb.

Pərviz Qasımovun uğurlu təqdimatı nəticəsində, Azərbaycan 49 ölkə arasında 4-cü olub.

Qeyd edək ki, Pərviz Qasımov Azərbaycanın keçmiş Baş naziri Novruz Məmmədovun kürəkənidir.

O, Televiziya Muğam Müsabiqəsi və Beynəlxalq Muğam Müsabiqəsinin qaliblərindəndir.

