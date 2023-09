Rəsmi Kreml Vardanyanın saxlanılmasına münasibət bildirib

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov onda belə bir məlumatın olmadığını söyləyib.

O əlavə edib ki, əgər Vardanyanın Rusiya vətəndaşlığı varsa, o zaman Rusiyada onun hüquqları qorunacaq.

