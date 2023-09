Balasanyan da saxlanıldı, Bakıya gətirilir

Qarabağda qondarma rejimin “təhlükəsizlik şurasının sədri” Vitali Balasanyan Ermənistana gedərkən Laçın nəzarət-buraxılış məntəqəsində xüsusi xidmət orqanları tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bizim.media.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Balasanyan Bakıya gətirilir.

Qeyd edək ki, Vitali Balasanyan Qarabağda erməni quldur dəstələrindən birinə rəhbərlik edib, Azərbaycan torpaqlarının işğalında iştirak edib.

1999-cu ilin sentyabrından 2005-ci ilə qədər isə qondarma qurumun müdafiə nazirinin müavini olub. O, separatçı qurumun “prezident” seçkilərində iştirak etsə də, məğlub olub.

Qeyd edək ki, bu gün qondarma rejimin “dövlət naziri” Ruben Vardanyan da Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Xatırladaq ki, Vitali Balasanyan 1992-ci ildə Xocalıda dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi qətlima görə Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən axtarışa verilmişdi.

